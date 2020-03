Aún no define si suspenderán misas en Diócesis de Orizaba: Vocero

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que los presbíteros deben acatar los exhortos que el obispo Eduardo Cervantes Merino ya hizo en referencia a las medidas de prevención por la presencia del COVID-19, además comentó que no se descarta que pudiera haber suspensión de misas, pero eso no está definido todavía.



"Nuestra Diócesis no ha emitido todavía la última palabra sobre Semana Santa porque depende de las consideraciones oportunas conforme avanza la pandemia en la región, donde se ha reconocido un caso confirmado. Se pide prudencia a los párrocos para acatar las indicaciones que el Obispo da y es quien va dirigiendo y pude seguir emitiendo comunicados para ir diciéndonos qué debemos hacer".



Se le preguntó específicamente sobre las misas si estas no han sido suspendidas o si habría la posibilidad, a lo expresó: "hasta el momento no, pero la posibilidad existe. También se pide que se sigan las actividades a través de las redes sociales para seguir participando de la fe".



Añadió que el Obispo ha dispensado el deber de acudir a misa por estar enfermos o ser personas de la tercera edad, incluso se ha concedido la indulgencia plenaria a los enfermos de COVID-19, familiares y quienes los cuidan.



Por ello expresó que los usos y costumbres que en época de Semana Santa se hacían, ahora en esta época de emergencia no deben prevalecer sobre el bien común.



"La segunda circular que dio el Obispo es clara, ya se han tomado medidas más prudentes, por ahora se han cancelado todos los actos de devoción, reuniones de catecismos, grupos, donde hacen concentración. Hay que pensar en el bien de todos y más aún que están regresando personas que estudian en el extranjero, en las comunidades rurales e indígenas regresan paisanos que trabajan en otros países y sin pasar por los filtros pertinentes, así que puede venir una carga de transmisión más fuerte".