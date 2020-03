Aún no determinan cierre de restaurantes, bares y antros de Córdoba por COVID-19

Aún no se ha determinado si bares, cantinas, centros nocturnos y restaurantes serán cerrados como medida emergente ante el COVID-19, no hay una indicación por parte de la Jurisdicción Sanitaria número 6, por lo que dueños de este tipo de negocios urgen recomendaciones a la dependencia de salud.



Hoy había programada una reunión con dueños de estos giros, pero minutos antes fue cancelada sin previo aviso lo cual generó la molestia de las personas e indicaron que no hay reglas claras.



Incluso señalaron que no están dispuestos a cerrar por el momento pues van al día, además de decenas de empleados dependen del salario diario.



Ante ello, reiteraron que esperan que las autoridades de salud tomen cartas en el asunto pues hay mucha desinformación en torno al COVID-19 y eso es más grave.



Por su parte, Maximino García, director de Comercio negó que se vayan a cerrar los mercados municipales, sólo les están brindando información para que tomen las medidas de prevención necesarias para evitar contagios.