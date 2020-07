Aún no hay cierres definitivos de comercios en Coatepec

El director de Comercio en Coatepec, Gabriel Gómez, informó que por el momento ningún negocio ha cerrado sus puertas de manera definitiva; sin embargo, dijo que una vez que se reabran otros giros de comercio se podrá reflejar mejor la situación de cada uno.



“Aún no y no podemos tener ese dato hasta que haya la reapertura de más negocios, para ver quienes sí y quiénes no. Ahí van a surgir los que no puedan sostenerse”, acotó.



En este sentido, dijo que aún no hay fecha de apertura de más negocios y espacios públicos, pues se está a la espera de que el Cabildo apruebe la propuesta de cada una de las áreas, ya que sólo de este modo se procedería a tener una reunión con los comerciantes para informarles los protocolos de la “nueva normalidad”.



“Estamos en la espera de la autorización del protocolo de todo lo que vamos a implementar pero todavía no nos han autorizado, tiene que pasar a Cabildo la propuesta que hicimos las distintas áreas: Comercio, Salud, Turismo, Desarrollo Económico. Una vez autorizado, se harían reuniones con ellos para darles a conocer el protocolo e iniciar de forma gradual la nueva normalidad”, detalló.



Asimismo, dijo que los comercios y actividades que se abrirán serán los menos gravosos, como los deportes al aire libre, así como algunos sectores del parque municipal.



“En la propuesta está la reapertura del parque pero con medidas, una parte del sector, comida no por el momento, todo gradual, los betuneros posiblemente porque no aglomeran personas. No hay fechas de reapertura, la fecha hay que irla reajustando con base en la propuesta”, finalizó.