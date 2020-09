Aún no hay denuncia por fotos intimas de menor exhibidas en redes: SIPINNA

El “sexting” es un delito informático y causa un daño moral a la persona que se expone, por lo que se debe denunciar, señaló el Secretario Ejecutivo del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Coatepec, Jaime Ronzón Ortiz.



Entrevistado, dijo que hasta el momento ningún padre de familia ha acudido a la dependencia para reportar el caso de las fotos íntimas de una menor de secundaria que fueron exhibidas en redes sociales por sus compañeros.



“Hasta el momento nadie ha acudido para denunciar estos hechos, esto podría testificarse como un delito. Es una violación a la intimidad de la joven, es un delito de orden informático y causa un daño moral, no se puede permitir, esto certifica como un delito, pueden hacer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. No se pueden pasar por alto, porque se está lacerando los derechos de la menor”, aseveró.



En este sentido, aseguró que son los tutores quienes tienen la obligación y derecho de supervisar que hacen sus hijos, pues si bien es cierto que debido a la pandemia tienen que hacer uso de aparatos electrónicos, es deber de los padres revisar los grupos y plataformas de aprendizaje.



“Apelo a las madres y padres de familia que, si bien no podemos estar vigilando siempre, sí debemos revisar sus aparatos, ver qué pasa en sus grupos de WhatsApp y las plataformas de aprendizaje. No es aceptable que los tutores no prevengan, hay que vigilar, verificar las conferencias de zoom. Los grupos de WhatsApp están permitidos, pero están verificados por los docentes. Son jóvenes, sí, pero deben ser supervisados”, detalló.



Por ello, instó a los padres o afectados a acercarse al DIF Municipal o a SIPINNA para buscar apoyo, pues sólo de este modo se evita que estos hechos sigan ocurriendo.



“Falta mucho para que regresen a las clases presenciales y seguirán usando estos aparatos. Que se acerquen a la Fiscalía y señalen lo que ocurrió”, finalizó.