Aún no hay fecha de vacunación para población de 50 a 59 años en Orizaba

El director general de Programas Federales de la Secretaría de Bienestar, Josué Rafael Gutiérrez Cruz, pidió a la población de la región de Orizaba no hacer caso de supuestas fechas de vacunación anticovid para la población de 50 a 59 años de edad, pues aún no se tiene fecha.



Comentó que al momento se están planteando cómo se llevará a cabo esa jornada y para atender los 10 municipios que corresponden a este distrito habrá dos macrosedes, una en Orizaba y otra en Coscomatepec.



Tentativamente, abundó, en el caso de Orizaba la sede sería el ForOrizaba y ahí se atendería a la población de esta ciudad y a la de Mariano Escobedo, Ixtaczoquitlán y Río Blanco.



Invitó a los ciudadanos que estén en ese rango de edad a ingresar a la página mivacuna.salud.gob.mx para registrarse y así considerarlas en la aplicación de la primera dosis del biológico.



Agregó que junto con las personas del grupo etario mencionado se inoculará a las mayores de 60 años que por alguna razón no hayan podido ser vacunadas en la etapa que les correspondía, por lo que invitó a quienes estén en este caso a registrarse también en la misma página.



Recordó que también se vacunará a las mujeres embarazadas mayores de 18 años que presenten más de nueve semanas de gestación, quienes también tendrán que registrarse.



Una vez que se definan las fechas, añadió, las personas tendrán que acudir a las sedes designadas con su identificación oficial, su CURP y el folio de su registro impreso.



El director general de Programas Federales de Bienestar invitó a las personas a estar informadas de las fechas a través de medios oficiales, como es la página Región 09 Orizaba en Facebook, y no hacer caso de mensajes enviados en cadenas.