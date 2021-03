Aún no hay fecha para iniciar vacunación a la tercera edad de Orizaba

Debido a que para iniciar el proceso de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en un municipio se requiere tener la fecha de llegada de las dosis y la cantidad, no se puede tener una calendarización en la zona, por lo que hasta el momento para Orizaba no se tiene aún una fecha exacta ni sedes, informó el delegado de Programas Federales, Rogelio Rodríguez García.



Mencionó que en redes sociales ha visto que se comparte información sobre fechas y puntos ya programados para la aplicación pero esto es falso.



Indicó que el contacto se establece con todos los ayuntamientos porque ellos son los que facilitan las posibles sedes, pero hasta que se cuenta con las dosis y se ve la cantidad es como se puede programar un municipio.



Mencionó que por lo pronto en Orizaba aún se están viendo las fechas y cuáles podrían ser las sedes pero no hay nada confirmado.



Pidió a la población no difundir imágenes o información falsa para no dar “alas a esos rumores”.



El Delegado de Programas Federales explicó que en el proceso de vacunación participan la Secretaría de Bienestar con sus Brigadas Correcaminos, integradas por servidores de la nación, en tanto que por el Sector Salud puede ser el IMSS, el ISSSTE o las Jurisdicciones Sanitarias.



Para el resguardo de las vacunas, indicó, participan Guardia Nacional y SEDENA, mientras que con los ayuntamientos hay una coordinación para la ubicación de las sedes.



Reconoció que lamentablemente se tiene que hacer las precisiones porque se ha visto que esto en ocasiones se politiza o se sale de control.