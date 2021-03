Aún no hay resultados de exámenes de confiabilidad de policías de Orizaba

Aunque a la fecha no se tienen aún resultados de los exámenes de confiabilidad presentados por los elementos policiacos, el avance es bueno, consideró el regidor cuarto del ayuntamiento, Francisco Valdivia.



Reconoció que debido a que no ha llegado ningún resultado es aventurado señalar cuándo se pudiera reinstalar la corporación municipal.



Mencionó que en días pasados regresó el segundo contingente de elementos que acudieron a los C3 de Tlaxcala e Hidalgo.



Indicó que hay confianza en que la mayoría, si no todos, pasen el examen correspondiente, pues en noviembre y diciembre pasados habían presentado apenas esas evaluaciones, pero se busca cumplir con el requerimiento hecho por el gobierno del estado al municipio.



Comentó que, a la fecha, han presentado su examen de control y confianza cerca de 100 elementos de la corporación policiaca, ya que el primero grupo acudió a finales de febrero y el segundo a mediados de marzo.



El regidor dijo desconocer el tiempo que tarda en tenerse los resultados de las evaluaciones, pero la intención es que en cuanto lleguen ir incorporando a los uniformados.