Aún no hay resultados de investigación sobre fallas en sistema de oxígeno en IMSS Orizaba

De la investigación que se inició por la falta de suministro de oxígeno en el Hospital General Regional de Orizaba y razón por la cual murieron tres personas, no hay aún resultados, indicó el consejero del IMSS, Omar Kuri Ceja.



Es de recordar que el viernes 22 de enero de 2021, se conoció a través de denuncias de usuarios de redes sociales, que sus familiares con COVID-19 estaban muriendo por la falta de oxígeno.



Ya para el sábado 23 de enero, la Oficina de Representación del IMSS en Veracruz Sur, emitió un comunicado donde hacía saber que sólo fueron tres los fallecidos y no 10 como en algún momento se había asegurado.



Incluso representantes sindicales dijeron que esta investigación inició cuando era titular de la dependencia, la doctora Célida Duque Molina.



Al respecto el Consejero ante el IMSS en Veracruz Sur por parte de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO), Omar Kuri Ceja, indicó que las investigaciones corren por parte del Órgano Interno de Control y los consejeros no tienen injerencia.



"Nos reportan cuando se llega a un consenso por parte de la revisión de la parte médica y si hay alguna responsabilidad, las diferentes comisiones la evaluamos”, sin embargo, no descartó que esta investigación continúe, incluso dijo que algunos de estos procesos son largos.