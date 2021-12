Aún no se confirma que el cuerpo hallado en Texolo sea de Estrella: familiares

Familiares de Estrella de Guadalupe Peredo Pale, joven coatepecana que desapareció el pasado 1 de diciembre, informaron que aún no está confirmado que el cuerpo de una mujer hallado en la zona de la cascada de Texolo corresponda al de Estrella.En un comunicado emitido en redes sociales, Alejandro Peredo, indicó que el día de hoy se vieron suspendidas las labores de recuperación del cuerpo debido a que cayó la noche, por lo que será mañana sábado cuando se reanuden y pueda confirmarse o descartarse que se trate de su hermana."Solo les podemos decir que hay indicios de un cuerpo más no estamos seguros que es Estrella, estaremos atentos al rescate del cuerpo el día de mañana ya que hoy se suspendieron las labores por caer la noche", dijo.Asimismo, señalo que serán los cuerpos de rescate autorizados por la familia Peredo Pale quienes mañana estarán a cargo de las labores."La noticia que circula no la damos nosotros por confirmada, hasta tener la certeza que nuestra hermana regresa a casa", explicó.Finalmente agradeció a toda la ciudadanía por los apoyos y oraciones que la familia ha recibido durante estos días de búsqueda y aseguró que el día de mañana se darán a conocer los pormenores.