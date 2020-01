Aún no se confirma si son cinco los cuerpos en La Guapota: Comisión de Búsqueda

De acuerdo con la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya, no es posible determinar el número de cuerpos en el predio La Guapota, municipio de Úrsulo Galván.



"Esa es una información que tiene más a detalle Servicios Periciales y no podemos determinar cuántas personas son. Eso lo tendrá que determinar Servicios Periciales y se le va a dar continuidad a la exhumación de las fosas", sostuvo.



Lo anterior en relación a que este viernes la integrante del Colectivo Solecito dio a conocer de la exhumación de cinco cuerpos en dicho predio.



"Desconozco por qué dijo la señora Lucía Díaz esa especificación. Nosotros hasta el momento no tenemos conocimiento que sean cinco cuerpos; tenemos recuperación de restos óseos y no podemos determinar si los restos pertenecen a un mismo individuo", explicó.



Cerón Chagoya refirió que en este momento, Colectivos y la Comisión desarrollan la etapa ordinaria en el predio, en donde existen al menos 72 puntos positivos.



"Vamos a esperar que el Servicio Pericial nos dé los resultados", planteó y añadió que es difícil determinar el tiempo para excavar las fosas, dado que cada una es distinta de la otra.



"Todo depende, puede ser que se tarden dos o tres días o dos o tres semanas", concluyó.