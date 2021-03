Aun sin recursos, refugio continúa rescatando animales maltratados

El refugio “Maussi Rescate Animal” a pesar de que ya no tiene capacidad para albergar más mascotas, ha tenido que hacer rescates de animales maltratados, toda vez que están en riesgo de morir.



Al respecto, la representante de esta asociación civil, Araceli Jiménez, indicó que, debido a la pandemia y la falta de recursos, se determinó que no habría rescates, no obstante, dijo que en los últimos días se tuvo que acudir al auxilio del caso de cinco perros que vivían en condiciones alarmantes de maltrato en la localidad de Miradores.



“La opción que nos dejan es sacar al animal de donde recibe maltrato porque si lo dejas puede morir; como el caso de los animales que rescaté en Miradores, estaban en condiciones tan malas que el perro en vez de tener un peso de 18 kilos estaba en 8 kilos, no se puede dejar, hay que ayudar al animal, en este caso se sacaron cinco animales y se les consiguió en algunos casos un hogar”, comentó.



Sin embargo, señaló que son escasos los hogares temporales para estos animales que son rescatados, a pesar de que se solicita la ayuda de manera reiterada, por lo que muchos de ellos suelen quedarse en el refugio.



“En estos días se han hecho varios rescates a pesar de que se había decidido que ya el albergue llegó a sus límites, pero la situación de los animales es precaria y es necesario prestarles ayuda. A veces se encuentran en estado crítico que es imposible cerrar los ojos y dejarlos ahí a su suerte”, mencionó.



Por ello, hizo el llamado a la población a hacer conciencia sobre el maltrato a las mascotas, pues insistió que se trata de seres vivos que merecen respeto y cuidados.



“Hay que ayudar, pero ojalá se haga conciencia en este aspecto, con o sin pandemia el maltrato existe”, acotó.