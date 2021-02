Aun sin registro en plataforma, abuelitos en Veracruz recibirán vacuna contra COVID

Adultos mayores que no estén registrados en plataforma nacional, sí podrán ser vacunados contra el COVID-19, afirmó el delegado de los Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Durante entrevista, el funcionario federal explicó que aunque no estén dados de alta en la plataforma que el gobierno federal dispuso para ello, si los adultos mayores llegan al lugar donde se está aplicando la vacuna, se deben inmunizar.



En este sentido, recordó que fueron 63 mil 610 dosis de la vacuna Pfizer las que se distribuyeron en 66 módulos, para efectuar la inmunización de la gente de la tercera edad y este lunes se inició la aplicación de vacunas en la demarcación de Puente Nacional.



"Llegando al municipio estamos una semana y cualquiera que no esté inscrito puede llegar y mientras nos demuestre que tiene más de 60 años y que reside ahí, nosotros lo tenemos que atender, pero tiene que haber esas dos condiciones".



Y es que a decir de Manuel Huerta, muchos de los adultos mayores no tienen teléfono o no pueden acudir a los módulos porque sus condiciones físicas no se lo permiten, situaciones que fueron tomadas en cuenta y por tanto serán visitados en sus domicilios.



No obstante, indicó que se sigue pidiendo a los adultos mayores se registren en la plataforma para tener una mejor comunicación y convocarles para que asistan a aplicarse la vacuna y así tener un mayor control en cuanto a los protocolos de inmunización.



De igual modo, exhortó a la ciudadanía a tener "prudencia", ya que será hasta el mes de abril cuando se culmine con esta etapa de vacunación a adultos mayores.



"Aguantar a que llegue a nuestro municipio y esperar nuestro turno", asentó.



Para finalizar, recordó que este lunes inició la vacunación para la gente de la tercera edad en los primeros 22 municipios, tales como:



Acajete, Teocelo, Nanchital, Atoyac, Chacaltianguis, Otatitlán, Tuxtlilla, Soteapan, Ignacio de la Llave, Jalacingo, Hidalgotittlan, Calcahualco, El Higo, Vega de la Torre, Coatzintla, Tlacotalpan, Platón Sánchez, Castillo de Teayo, Manlio Fabio Altamirano, Puente Nacional, Aquila y Omealca.