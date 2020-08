Aunque 22 pastores han fallecido por virus, Evangélicos piden reabrir “todos los comercios”

Hasta el momento, 22 pastores de la Iglesia Evangélica en el estado de Veracruz han muerto por COVID-19 y el 50% de sus familiares han sido contagiados, informó el presidente de la Red Evangélica del Estado, Guillermo Trujillo Álvarez.



En conferencia de prensa, el prelado evangélico recordó que él padeció Coronavirus pero “ninguno de mis familiares enfermó”.



“Es una situación real, tenemos que decirle a la gente que se cuide, que se guarde, que usen toda la protección en extremo; es real (la pandemia del COVID-19) porque se está muriendo tanta gente de todos los ámbitos, de todas las clases sociales, de todas las religiones”, dijo.



A pesar de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus, el jerarca evangélico consideró que el Gobierno debe permitir la reapertura de las actividades productivas y no mantener más el confinamiento de la gente.



“La economía no puede permanecer estática, tiene que moverse, por eso es importante que ya se aperturen todos los comercios, que se active la economía, porque mucha gente está cayendo en la depresión por el despido de sus trabajos”, dijo.



Hizo un llamado a los Gobiernos Estatal y Municipales a abrir los servicios esenciales y el comercio en general, aplicándose todas las medidas extremas de higiene, de salubridad y de protocolos sanitarios para evitar mayores contagios de la pandemia.



“Nosotros apostamos a que se abra toda la actividad, menos las escuelas, es importante que se resguarde a los alumnos y a los maestros pero que toda la actividad económica que genere empleo debe ser abierta y aquel comercio o actividad que no cumpla con los protocolos, debe cerrarse de inmediato”, concluyó.