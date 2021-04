Aunque AMLO se comprometió, Gobierno de Veracruz no reabre caso Regina Martínez

A 9 años del asesinato de Regina Martínez, periodistas Xalapa exigieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, reabrir el caso ante las irregularidades en las investigaciones.Con una pequeña protesta en la plaza Lerdo, recordaron que en noviembre de 2020 , el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió formalmente a reabrirlo, “si vemos la forma legal que se reabra”.El 28 de abril de 2012, Regina Martínez, corresponsal de Proceso, fue hallada muerta en su casa, con indicios de tortura, a los 48 años. La versión oficial del Gobierno, encabezado por Javier Duarte, fue que el móvil había sido un robo.Además, se presentó como responsable a un hombre, Jorge Antonio Hernández Silva, quien después fue sentenciado por “homicidio y robo agravado”, a pesar de que el presunto asesino se desdijo un día después de su primera declaración y denunció que confesó bajo tortura.Ante todas las inconsistencias y desorden en el caso, así como la falta de voluntad de los fiscales que han pasado administración tras administración, urgieron a las autoridades dar seriedad a asesinato de la periodista."Han llegado fiscales y gobernadores de diferentes partidos políticos y no les ha importado dar con el autor intelectual y material del crimen. Han pasado 5 meses y el compromiso hecho por el Presidente sólo se ha quedado en palabras. Aquí en Veracruz, la Fiscal no se ha pronunciado al respecto, tampoco el Gobernador ha exhortado a la Fiscal a que retome la investigación".Consideraron como humillante que el Gobierno del Estado aún no emita ninguna opinión al respecto, cuando el Mandatario federal ya dio un posicionamiento.