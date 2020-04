Aunque bajaron precios, se desploma venta de gasolina; nadie sale por coronavirus

A persar de que cayeron los precios, en el estado de Veracruz la venta de gasolina y diesel se desplomó 60 por ciento derivado del aislamiento social provocado por la pandemia del COVID-19.



Al respecto, el presidente de la Asociación de Gasolineros en el Estado, Gilberto Bravo Torra, señaló que pese a la situación mantienen la plantilla laboral de empleados sin modificaciones.



"Hemos tenido bajas del 50 y 60 por ciento de venta en las estaciones de servicio, lo que estamos haciendo es mantener la plantilla laboral y no despidiendo personal; (...) se decreta que todo mundo se queden su casa y al no haber escuelas y al trabajar desde casa pues no hay movimiento en las calles", dijo.



El empresario mencionó que ante este complicado panorama, han pedido al Gobierno Federal prórrogas para pagar cuotas patronales e impuestos, así como de servicios como energía eléctrica.



Mencionó que aunque los costos actuales de la gasolina son más baratoa, al no salir la población, no ocupa sus vehículos por lo cual no gastan en combustible.



Bravo Torra auguró que podría continuar bajando la venta de gasolina hasta reducirse a vender sólo un 20 por ciento de lo que se vendía.



El empresario advirtió que si la situación continúa así, algunas estaciones gasolineras podrían cerrar por quiebra financiera.



Aseguró que en todas las estaciones de despachamiento de gas, los empleados cuentan con las medidas de higiene necesarias para evitar contagios de COVID-19.