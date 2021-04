Aunque buscarán primero conservar registro, partidos pequeños presentan su lista de pluris

Los partidos políticos nacionales Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Solidario (PES) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México; así como los partidos estatales Unidad Ciudadana, Todos por Veracruz, Podemos, Partido Cardenista lucharán en las próximas elecciones del 6 de junio por conservar su registro a nivel estatal, para lo que deberán obtener, al menos, el 3 por ciento de la votación en Veracruz.



De hacerlo, les sería asignada al menos una diputación plurinominal, siendo los primeros lugares de sus listas de candidatos por esa vía los siguientes:



Movimiento Ciudadano



Encabeza la lista Maribel Ramírez Topete, Vicecoordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento y quien hace más de quince años fuera la suplente de Cinthya Lobato Calderón en la LX Legislatura (2004-2007), por el Partido Convergencia, también encabezado por el exgobernador Dante Delgado Rannauro.



Con menores posibilidades, se encuentra en la segunda posición el ex panista Adrián Ávila Estrada y en la tercera posición, Ruth Callejas Roldán, hija del difunto dirigente del SNTE en Veracruz, Nicolás Callejas Arroyo.



Partido Verde Ecologista de México



Encabezan la lista el Secretario General del Partido y vocero estatal, Carlos Marcelo Ruíz Sánchez, en la primera posición, quien ha sido señalado de malversar recursos del partido; en el segundo sitio está la periodista Misanteca Eleaney Sesma. En tercer lugar, el PVEM registró al Alcalde de Vega de Alatorre Román Bastida Huesca.



Partido del Trabajo



En el primer lugar de la lista del PT, se registró como candidato plurinominal Ramón Diaz Ávila, comisionado estatal de dicho partido político. En segundo se encuentra la integrante de la coordinadora estatal del PT, Lucero Navarrete Enríquez.



Redes Sociales Progresistas



Por el partido Redes Sociales Progresistas encabeza la lista su presidente estatal, el empresario Antonio Lagunes Toral. En segundo sitio, la coordinadora estatal de Mujeres de Redes Sociales, Reina Margarita Domínguez Rascón.



Partido Encuentro Solidario



Por el partido político que sustituyó al Partido Encuentro Social luego de que éste perdiera su registro en la elección de 2018, se encuentra en primer lugar el ex priísta y ex panista Gonzalo Guízar Valladares, actual diputado local, quien busca su reelección por la vía plurinominal.



En la segunda posición por el PES se registró a Patricia Contreras Acosta.



Fuerza por México



En primer lugar, como candidato a una diputación local plurinominal, Fuerza por México registró al Secretario General del Sindicato de Transportistas CATEM, Juan Enrique Santos Mendoza, quien apenas el pasado mes de enero del año en curso buscó, sin éxito, ser candidato de MORENA a diputado federal por la vía plurinominal.



En la segunda posición, se encuentra la exfuncionaria duartista María del Pilar Guillén Rosario.



Unidad Ciudadana



Encabeza la lista del partido estatal Unidad Ciudadana, el Secretario General del Partido Francisco Hernández Toriz, quien lleva como suplente al académico Eduardo De la Torre Jaramillo.



En la segunda posición, el partido estatal de nueva creación postuló a Samantha Cruz Alarcón.



Podemos



En la primera posición del partido estatal Podemos, se encuentra el expresidente del PRI estatal, exdiputado local y federal, y ex Alcalde de Martínez de la Torre, Gonzalo Morgado Huesca, quien en 2018 renunció a una larga militancia en el PRI para impulsar la formación de este nuevo partido junto con su dirigente estatal, Francisco Garrido Sánchez.



En segundo lugar del listado de Podemos se encuentra Delia Álvarez Bigurra, ex Señorita Turismo y Cultura 2007, quien se desempeñaba como Jefa de Programas Informativos de Radio y Televisión de Veracruz (RTV).



Todos por Veracruz



Encabeza la lista del partido de nueva creación Todos por Veracruz, su Presidente estatal José de Jesús Vázquez González, personaje cercano al priísta Héctor Yunes Landa, quien en días recientes fue exhibido en una grabación celebrando la constitución de Todos por Veracruz.



Partido Cardenista



En primer lugar de la lista se candidatos plurinominales de este partido que ya habría perdido el registro, se encuentra su dirigente estatal, Antonio Luna Andrade.