Aunque cayó dinero “extra”, se complicó a Veracruz mantener abasto de medicamentos

Aunque el Gobierno de Veracruz recibió el respaldo extraordinario de la Federación para la compra de medicamentos y la contratación de médicos extranjeros durante 2020, no pudo garantizar el abasto de fármacos durante el año de la pandemia y ha sido señalado por desvíos.



En 2020, el Gobierno recibió apoyos de la Secretaría del Bienestar por 4 mil 314 millones de pesos, mismos que fueron autorizados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



De dicho monto, 40 millones de pesos se destinaron para la contratación de médicos de Cuba, quienes apoyaron a la Secretaría de Salud en el combate de la pandemia del COVID.



Además, conforme al acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, el monto asignado al Estado fue de 4 mil 274 millones 932 mil 223 pesos.



Hasta la fecha, la Secretaría de Salud del Estado sigue sin detallar la “estructura programática” que utilizó para la dispersión de los recursos federales que recibió del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y, según el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, el abasto de medicinas se encuentra entre el 80 y 90 por ciento.



Incluso durante dicho ejercicio se generaron amparos por falta de medicamentos oncológicos para pacientes del Centro Estatal de Cancerología.



Apenas en enero pasado el Poder Judicial Federal dictó sentencia a favor de 53 niños del Programa de Niños con Cáncer que auspicia la Asociación Orizaba Propone A. C. (AOPAC) para que el Gobierno proporcione de manera gratuita y oportuna la atención a los pacientes.



Al respecto, el Gobierno del Estado reconoció dificultades para la adquisición de medicinas oncológicas, señalando que esto no ocurre en Veracruz sino en todo el país.



Cabe señalar que el gasto de recursos en esta materia ha generado observaciones de entes fiscalizadores durante 2019 y generado críticas en 2020.



En su Informe General Ejecutivo del 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminó por confirmar un posible daño patrimonial superior a los 2 mil millones de pesos en la Secretaría de Salud de Veracruz.



A dichas observaciones el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, se comprometió a solventar en su momento, pero cerró el ejercicio pasado señalado por posibles desvíos.