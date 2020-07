Aunque cierren paso a vehículos, por calles caminan “irresponsables”, critican veracruzanos

Ante el cierre de calles en Veracruz y Boca del Río para combatir la pandemia de COVID-19, algunos automovilistas afirman que estas medidas no aportan en la prevención del contagio debido a la irresponsabilidad de personas que optan por llegar caminando hasta los comercios.



Algunos molestos, consideraron que cerrar las calles sólo afecta a quienes trabajan y se desplazan por las zonas comerciales.



"Realmente, la gente se baja y camina, la gente sale a la calle sin cubrebocas, sale a la calle, nada más estorban", dijo una conductora.



"No lo entiendo, porque la gente de todos modos camina", dijo otro automovilista.



Algunos otros señalan que "todo ayuda para bien" pero debe haber consciencia de prevención de cada uno de los ciudadanos.



"Están bien pero la cosa es que la gente haga caso, pueden cerrar pero si la gente entra caminando, no sirve".



El decreto para reducir la movilidad en los centros de las ciudades con mayor número de casos de Veracruz tendrá vigencia desde este 15 de julio hasta el 31.