Aunque comienzan a reactivarse, lluvias y “nortes” volverán a golpear a lanchas turísticas

El cierre de la navegación para las embarcaciones turísticas y de buceo,afectó gravemente a los prestadores de estos servicios que recorren el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Ahora, apenas se reactivan tras 5 meses sin trabajar.



Si bien ya se implementaron los protocolos sanitarios para quienes ofrecen los servicios para bucear, esta una temporada mala por las lluvias y eventos de “norte” que se avecinan y que impiden la navegación para embarcaciones pequeñas, explicó el instructor de buceo, Joseph Loustalot Laciette Torres.



"Nos afectó muchísimo económicamente, la situación geográfica donde está Veracruz, tiene una temporada limitada por el tema de los bordes y del buen clima, prácticamente estuvimos cerrados desde marzo hasta apenas y vienen los malos climas", lamentó el instructor de la empresa Scubaver.



Afirmó que es seguro bucear a pesar de la alerta sanitaria por el COVID-19, toda vez que se aplican los protocolos sanitarios para desinfectar el equipo y la embarcación, además de que se ha reducido el número de personas que salen a realizar la actividad.



Incluso, personas que han tenido el virus pueden bucear, siempre y cuando presenten certificación médica.



"Tal vez es más seguro que antes, porque el guía cuida a menos personas, vamos al 50 por ciento, la actividad se desarrolla en ambiente abierto, en un ambiente de sal, hay estudios que dicen que este lugar es favorable para que no infecte el virus porque lo cubre la capa de lípidos y si todos seguimos los protocolos y evitamos tocar la mayor cantidad de objetos, el ambiente salino, el uso de desinfectantes y cuidados hace que sea muy baja la probabilidad de contagio", dijo.



Durante el confinamiento, tuvieron que adaptarse a otras actividades, "estuvimos haciendo cosas que no hacemos de buceo, como mantenimiento de embarcaciones con la sana distancia pero el sector turístico en general marino, está super afectado, nos va a costar recuperarnos".



El instructor certificado de buceo explicó que en las últimas semanas se ha observado una gran cantidad de vida marina, "hemos visto un tiburón ballena, delfines, muchas tortugas e incluso sábalos y ya no es temporada".