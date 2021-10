Aunque cumplía ley, Cabildo de Xalapa frena polémico proyecto en zona de Los Berros

El Cabildo de Xalapa rechazó el cambio de uso de suelo del predio conocido como “La Playa”, ubicado en la calle Juventino Rosas número 23, de la colonia Centro, polémico proyecto de un particular que provocó el rechazo de vecinos en la zona de Los Berros, pues se pretendía construir un desarrollo habitacional unifamiliar y multifamiliar.Aunque previo a la discusión del proyecto la regidora Luiza Angélica Bernal Velázquez había pedido que este asunto enlistado en la sesión ordinaria de este viernes se retirara ante la supuesta falta de cambios al proyecto presentado por los inversionistas, la mayoría de sus homólogos decidió discutirlo.Con el voto en negativo de ocho ediles, la empresa Código Construcción ya no podrá edificar en esta área de 4 mil 225 metros cuadrados un conjunto residencial de tipo medio para 14 viviendas dúplex y 32 departamentos distribuidos en dos torres de cinco niveles, con 16 departamentos cada una (incluyendo planta sótano de estacionamiento).A este proyecto que pretendía realizar la propietaria del terreno desde hace 27 años y asociada del corporativo, María Elvira Aguirre, se habían opuesto integrantes de la asociación por la salvaguarda del predio "La Playa”, quienes afirmaron que no respeta los acuerdos del Programa de Ordenamiento Urbano Vigente para la zona conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan.El 23 de junio las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra, avalaron el proyecto y en julio lo pusieron a consideración del Pleno, aunque fue retirado de la orden del día para un análisis mayor, por lo que luego de tres meses, hoy se pudo discutir entre los ediles.Durante la discusión del acuerdo, la regidora Consuelo Ocampo Cano expuso que votaba en contra porque se estaría avalando un cambio radical de densidad “media” a “muy alta”, lo que llevaría a un “conflicto vial agudo”, en una zona donde a su decir, actualmente ya hay muchos problemas de circulación.Expresó que este proyecto implicaría “meter” otros 60 carros a esa zona. Recordó la inconformidad de muchos vecinos por este tipo desarrollos habitacionales y sostuvo que pese a que la empresa se comprometió a bajar el nivel de densidad en una reunión con la comuna xalapeña, finalmente no lo hizo.Entre tanto, Bernal Velázquez aclaró que no estaba en contra del desarrollo urbano sino en que éste se realizara apegado a la Ley y respetando el paisaje “señorial” de la ciudad, cuyo nombre significa “manantial en la arena”.“Paulatinamente la hemos dejado ir, cambiándola por intereses soterrados y toneladas de cemento”, criticó al recordar que en esa zona las construcciones deben ser de máximo tres niveles para estar acorde con el Programa de Ordenamiento Urbano Vigente para la zona conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan.Posteriormente, el regidor Juan Gabriel Fernández Garibay, quien votó a favor, preguntó al director del Desarrollo Urbano, Rafael Alberto Palma Grayeb, si este proyecto cumplía con todos los requisitos que marcaba la Ley, a lo cual el funcionario respondió afirmativamente.Además acotó que el cambio de uso de suelo del terreno no se requería para la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sino para la licencia de construcción, por lo tanto no se había presentado porque todavía no existía el proyecto ejecutivo de la obra de dichos condominios.“Al momento lo que ofrece la Secretaría de Medio Ambiente es una opinión de congruencia con el ordenamiento ecológico vigente, el cual es favorable para este destino dado que el predio cae completamente en la mancha urbana”, explicó Palma Grayeb.El funcionario también comentó que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), otorgó la factibilidad de los servicios hídricos y de drenaje, aunque de este último no se especificaba mucho porque al momento no existía el proyecto ejecutivo.Seguidamente el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, quien votó en contra, dijo sumarse a la preocupación de las regidoras, porque a su juicio como ediles deben contribuir a cuidar el patrimonio arquitectónico, ambiental, urbanístico de la ciudad; sobre todo porque el predio que se encuentra a muy pocos metros del parque de Los Berros.“Todos los días registramos allí un gran problema de movilidad, son calles que se diseñaron en una época en la que no había automóviles, actualmente el flujo creciente de automóviles ha congestionado severamente ese punto de la ciudad, añadir más impacto vial a ese punto es inaceptable”, recalcó.Minutos después, la regidora Ana María Córdoba Hernández confesó sentirse en una disyuntiva porque si bien la propietaria del terreno tenía todo el derecho de construir allí, le preocupaba el medio ambiente y la problemática vial en esa zona.