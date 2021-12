Aunque durmieron en parque, cuidamos a migrantes: Alcalde de Orizaba

Aunque la Caravana Migrante que pasó por Orizaba declinó permanecer en el auditorio de basquetbol del CDO Sur, el Ayuntamiento estuvo al pendiente de su permanencia en la ciudad y se les apoyó con algunos servicios, indicó el alcalde Igor Rojí López.“A través de las cámaras en el C5 estuvimos dándole seguimiento a todos los grupos de migrantes que atravesaban la ciudad después de que no quisieron pernoctar en el CDO Sur, en donde les dábamos regaderas, baños, cubrebocas, gel, comida y un techo. Los invitamos a dormir en el auditorio de basquetbol pero no quisieron”, comentó.El presidente municipal señaló que al parecer su negativa se debió a que comenzó a correr el rumor de que el Instituto Nacional de Migración haría una redada, pero esto no era así.Recordó que en la ciudad se han recibido ya a tres caravanas anteriormente y ahí se han atendido de manera única en su camino a la frontera, pues Orizaba es de los pocos municipios en el país que los atiende así, ya que incluso permanece ahí personal de Protección Civil con médicos, gente que los apoya en otras acciones que necesitan.Comentó que a eso de la una de la mañana estuvo en la alameda central para ver cómo estaban las personas y ahí dio la instrucción de que se les abrieran los sanitarios para su uso de manera gratuita.Mencionó que en general estuvieron al pendiente de ellos e incluso hubo ahí personal de Limpia Pública y hoy en la mañana que se retiraron se mandó a lavar y sanitizar ese espacio para que estuviera en condiciones de recibir a ciudadanos y paseantes este día.Señaló que feligreses de Cáritas y la Casa de la Misericordia llegaron en la noche para dar algunos alimentos a los migrantes.