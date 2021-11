Aunque está prohibido, xalapeños siguen con venta clandestina de animales

Pese a que la Ley prohíbe la venta de mascotas a través de redes sociales y otras plataformas, la comercialización clandestina de animales se sigue dando, denunció María del Rosario Garduza Calderón, del refugio “Patitas Suaves Rescate Animal Xalapa”.“Todavía existe mucha venta clandestina en cuanto a animales porque a veces hemos encontrado páginas de Facebook donde todavía ofrecen los animalitos y esto está totalmente prohibido pero lo hacen”, cuestionó.Desde su punto de vista, debería haber mayor vigilancia por parte de la autoridad para frenar esta práctica ilegal de venta de mascotas.Enumeró que “Patitas Suaves” alberga 60 animales rescatados de la calle, para los cuales requieren diariamente entre dos bultos y dos bultos y medio de alimento; dos a tres kilos de jabón, cinco litros de limpiador líquido.“Es una exageración y lamentablemente somos refugios independientes que no tenemos apoyos del Gobierno, ni de ninguna organización. Le pedimos mucho a la ciudadanía que nos apoye, ya sea adoptando y si no pueden adoptar, está la opción de apoyarnos con croquetas, arroz, atún, productos de limpieza, cal”, puntualizó.Señaló que el Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Unidad de Salud Animal, les apoya con esterilización, añadiendo que esta área se ve rebasada porque “hay demasiado maltrato, demasiado abandono y no se pueden dar abasto”.La activista por los derechos de los animales lamentó que las personas que adquieren una mascota no la vean como un miembro más de la familia.“Lo quieren cuando es chiquito pero cuando ven que está creciendo se dan cuenta que hace pipí, popó, travesuras y va para la calle, compran un perrito, lo cruzan y van a dar a la calle y así continúa esta sobrepoblación de gatitos y perritos que tenemos en Xalapa”, expresó.