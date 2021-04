Aunque esté en prisión, PRD mantendrá a Gregorio “N” como candidato

Gregorio “N” se mantiene como candidato de la alianza “Veracruz va”, a pesar de ser vinculado a proceso este jueves, afirmó el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado, Sergio Cadena Martínez, quien reiteró que se trata de un “perseguido político”.



En entrevista, el líder del partido del Sol Azteca en la entidad, aclaró que Gregorio “N” en su momento fue registrado ante la autoridad electoral para encabezar la candidatura, por lo que esperarán que el Organismo Público Local Electoral (OPLE), determine el futuro del aún candidato.



Y es que este jueves, se vinculó a proceso a Gregorio “N” por los presuntos delitos de robo de vehículo en su modalidad de posesión, daños, ultrajes a la autoridad y narcomenudeo en su forma de posesión simple, por lo que el juez aplicó la medida cautelar de un año de prisión preventiva oficiosa.



Por lo anterior, Cadena Martínez reiteró enfático que el PRD mantiene a Gregorio como candidato, en espera de lo que determine la autoridad electoral local.



“El (Gregorio) sigue registrado, sigue siendo nuestro candidato hasta que ya sea el Órgano, el OPLE determine si se puede o no puede, pero mientras tanto Goyo está registrado como nuestro candidato a la presidencia municipal”, afirmó.



Cuestionado, respecto a la posibilidad de que el candidato no pueda continuar y se tenga que nombrar a otro perfil, adelantó que será decisión de la militancia del partido.



“Es un perredismo preparado, fuerte, organizado, activo y cuando sea el plazo correspondiente, si nuestro amigo no puede participar seguramente nombrará a alguien que seguramente contenderá y va a ganar”.



El pasado miércoles siete de abril, Gregorio “N” fue detenido en su negocio en Tihuatlán por elementos de la Fuerza Civil, por lo que en continuidad a la audiencia que deriva del Proceso Penal 61/2021 se dio procedencia a la formal vinculación a proceso y se estableció el plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.