Aunque Fidel Kuri recupere franquicia de futbol, no podrá usar el Pirata Fuente: Lima

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz, José Luis Lima Franco, descartó nuevamente que el empresario Fidel Kuri Grajales pueda recuperar el uso del Estadio Luis Pirata Fuente y el Centro de Alto Rendimiento (CAR), aunque logre obtener la franquicia de Los Tiburones Rojos de Veracruz y su reafiliación a la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT).Y es que, supuestamente este organismo deportivo actuó de manera irregular al parecer para desafiliarlo, por lo que de confirmarse esta situación, podría hacerse nuevamente con el nombre del equipo y su registro en el balompié profesional pero no del uso de ambas instalaciones deportivas ubicadas en Boca del Río.La semana pasada, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito desechó la queja 128/2022 de Kuri Grajales contra actos del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, que estableció que el estadio y el CAR son propiedad de Gobierno Estatal."El Tribunal Colegiado dijo que no, que no hay lugar a la queja, que el Estadio Luis Pirata Fuente corresponde al Gobierno del Estado. Entonces, ya lo que traiga de juicios Fidel Kuri con la FEMEXFUT respecto a su franquicia es un tema de él. Él lo tendrá que ver particularmente", manifestó Lima Franco.En la entrevista, reiteró que bajo la instrucción del gobernador Cuitláhuac García Jiménez siguen buscando las formas y los medios a través de comunicación con la FEMEXFUT para tratar que el equipo de Veracruz regrese al futbol profesional en 2023."Son temas diferentes, ya estamos trabajando por otra vía para regresar al futbol, es decir, no estamos dependiendo del tema de Fidel Kuri. De hecho nosotros lo que buscamos es ya no tener nada que ver con él", afirmó.El titular de la SEFIPLAN adelantó que a finales de año podría iniciar la rehabilitación del Pirata Fuente, que es propiedad del Gobierno Estatal por decisión del Poder Judicial y del que no podrá aprovecharse para su uso el dueño de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba."Si le devuelven la franquicia ya es cosa de ellos. Nosotros ya no dependemos de Fidel Kuri para que regrese el futbol a Veracruz. Nosotros ya no tenemos nada qué ver con él", concluyó.