Aunque Gobernador acusó… Juez sobornado y corrupto sigue trabajando

La presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Inés Romero Cruz, confirmó que sigue en funciones el Juez que presuntamente fue sobornado con 3 millones de pesos para liberar al presunto asesino del exdiputado local Juan Carlos Molina Palacios, acusación que hiciera el mismo gobernador Cuitláhuac García.“De ese tema de narcos no les puedo contestar nada”, dijo al confirmar que se está investigando este supuesto hecho de corrupción.“Se está investigando, por el momento sí (sigue en funciones) pero lo estamos investigando. Así como tenemos a otros separados yo creo también se va a separar”, refirió.Fue desde el pasado 26 de agosto, hace poco más de un mes, cuando el Gobernador acusó públicamente el soborno hacia el Juez encargado del caso contra Itiel “N”, alias “Compa Playa”, permitiéndole salir de prisión.No obstante, el “Compa Playa” fue detenido nuevamente al salir del penal, siendo implicado en los homicidios de Leonardo Hernández Hernández y Eneas Pérez Ramírez, ocurridos el 27 de abril del año 2018, en el municipio de Playa Vicente.“Lo que sí voy a decir aquí, es que he solicitado a la Fiscalía General del Estado y pronto lo haré con la Fiscalía Anticorrupción, que se investigue el presunto soborno por 3 millones de peso en este caso y pues con todo contra ese Juez, hay indicios de que sí sucedió”, dijo García Jiménez.Sin embargo, un mes después, el Juez sigue laborando.Entre empujones de su personal de seguridad que buscaba proteger a laPresidenta del Consejo de la Judicatura del Estado ante las preguntas de los reporteros, detalló que hasta el momento se ha separado del cargo a dos jueces y se prevé separar a otro y uno más fue cesado definitivamente.“Ya están unos afuera y unos tres o cuatro que ya renunciaron”, precisó, al acotar que tienen “varios” instructivos de responsabilidad en curso, mismo que se están investigando.“Los estamos investigando y en su momento, en el momento debido se sabrá. Yo voy a dar los nombres de los jueces que han sido cesados (…) vamos a proceder hasta el último día de mi mandato. Vamos a combatir la corrupción, no vamos a permitir más corrupción en el Poder Judicial”, afirmó.