Aunque haya espacio, UV no mudará facultades a campus Ixtaczoquitlán: Vicerrector

Aún y cuando la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información (USBI) de la UV en Ixtaczoquitlán es amplia, no se tiene contemplado que se muden ahí próximas facultades, indicó el vicerrector de la zona Orizaba-Córdoba, Mario Guapillo Vargas."No se ha contemplado esa posibilidad, recordemos que cada actividad requiere de una serie de procesos y gestiones y estudios para conocer la pertinencia, pero sí hay espacio, sin embargo no está considerado en este momento esa posibilidad", detalló.En ese sentido se le cuestionó sobre el estado que guarda la infraestructura de las diferentes facultades y de la USBI, luego de dos años y medio de pandemia en que no han sidoutilizadas; el vicerrector respondió que se han detectado algunas situaciones las cuales ya se están atendiendo.Agregó que de manera general, a la infraestructura de las entidades académicas se le da servicio por medio de programas de mantenimiento permanente."En pandemia y sin pandemia, las instalaciones están en condiciones de funcionar, de repente algunos equipos, por no usarse tanto tiempo, a la hora de arrancar no funcionaron, de manera permanente entran los programas de mantenimiento para dar solución a esta situación".Finalmente acotó que hay condiciones para operar eficientemente en las instalaciones, incluso hay áreas renovadas y aulas híbridas.