Aunque haya semáforo, siguen muertes por COVID-19: Obispo de Córdoba

Aunque cambien los colores en el semáforo de COVID-19, las cifras hablan y es una realidad que no se controla y lastima, afirmó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, quien aclaró que la Diócesis indicará cómo será el regreso a las misas.



"Unos son los números y las explicaciones que a mí me dejan más enredado y la realidad nos sigue lastimando en el número de contagios y de hermanos que mueren".



Comentó desear que Dios ilumine a las autoridades, principalmente a las de salud que están tratando y llevando esta epidemia.



Añadió que a pesar de la pandemia se tiene que buscar el lado positivo y tomar también esa cruz y aprovechó para decir que sea el color que se le otorguen a la zona de Orizaba, la Iglesia Católica seguirá guardando la sana distancia y protocolos de higiene para prevenir el COVID-19.



Durante su homilía también reconoció que es difícil el anuncio del reino en una sociedad replegada en sí misma y violenta, que no privilegia los valores, la paz, la justicia.



"No siempre será fácil vivir y anunciar el reino, por eso el discípulo está invitado a tomar el estilo de vida de Jesús", agregó que cada quien debe tomar su cruz y seguir a Cristo en todos los ámbitos de su vida.



Reconoció que llevarla es dejar atrás todo lo que impide hacer el bien, los egoísmos, los malos pensamientos. "Hay personas que se constituyen como tales, el club, la empresa, grupos políticos y todos tienen un lema que es sintetizar el valor que quieren".