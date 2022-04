En medio de casos de violencia, acoso y desapariciones de mujeres en México, Veracruz y Coatzacoalcos, una joven porteña dio a conocer que prestará el servicio de inDriver en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos exclusivamente a mujeres.Génesis Castillejos, explicó en sus redes sociales que estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, por lo que podrán comunicarse a un teléfono que proporciona.Dijo que si se sienten inseguras porque el conductor sea un hombre o se van de fiesta, ella está dispuesta a llevarlas.“A partir de hoy estoy trabajando con inDriver de mujeres para mujeres… quise ser la primera en inculcar la igualdad de género en Coatzacoalcos, niñas si sienten inseguridad en que su conductor sea un hombre, o si están ebrias o bajo la influencia de alguna sustancia pueda confiar en mi 24/7, mi servicio incluye cerciorarme que entres hasta la puerta del lugar a donde vas” (sic).Su post en redes sociales ha recibido decenas de comentarios pidiéndole el contacto y agradeciéndole el poder contar con un servicio seguro.Su servicio de transporte se da en medio de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Debanhi Escobar, caso que ha tomado tal relevancia a nivel nacional que nuevamente pone en evidencia la inseguridad y violencia que sufren las mujeres en México.Para el sur de Veracruz el caso más reciente no fue de desaparición, pero siun crimen, el de Juana Ovando, originaria de Agua Dulce y asesinada en Xalapa.inDriver, es una aplicación que no tiene permitido operar en Veracruz, sin embargo en Coatzacoalcos, por ejemplo, no hay un servicio “exclusivo” para mujeres.