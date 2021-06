Aunque Juez ya lo absolvió, Fiscalía intenta culparlo por crimen que no cometió

Familiares, vecinos, amistades y el mismo Abelardo Cagal, a quien se llegó a señalar de asaltar una camioneta de la empresa de paquetería DHL en el municipio de Ángel R. Cabada, protestaron en Xalapa para solicitar la intervención del Gobernador, pues se le notificó que podría reabrirse el caso para inculparlo.



Abelardo detalló que un Juez ya determinó no vincularlo a proceso y estando en total libertad, ahora la Fiscalía en San Andrés Tuxtla apela para reabrir el caso.



Explicó que en abril pasado, cuando acudía a entregar mercancía a la localidad de El Trópico, policías de Ángel R. Cabada le indicaron que se detuviera pues había un reporte de robo de una unidad de servicio de paquetería. En ese momento, lo arrestaron por dicho delito.



“Señalo directamente a los policías de Ángel R. Cabada que fueron los que me detuvieron, cuando hubo unas detonaciones, yo resguardé mi vida y traté de huir del lugar pero ellos, al verme, me piden que me tire al suelo, me someten y desde ahí me incriminan y me dicen que yo soy”, dijo.



Comentó que se detuvieron a dos personas más pero nunca fueron puestas a disposición o en las audiencias.



"Ellos dicen que no hay más detenidos pero en las redes se vio que detuvieron a dos personas más. En la audiencia no se presentó ni siquiera la Policía ni los testigos que supuestamente vieron todo. A mí me incriminaron y ahorita quieren echarme la culpa otra vez porque quieren reabrir el caso", dijo.



Al finalizar, dijo que teme por su seguridad al denunciar las irregularidades que sucedieron con la Policía Municipal y la Fiscalía de San Andrés Tuxtla.



"Temo por mi seguridad, por la de mi familia, porque temo que los policías me hagan algo o la Fiscalía al hacer este movimiento aquí en Xalapa", indicó.