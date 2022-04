Aunque la Ley no lo contempla, diputado pretende llegar al Sistema Anticorrupción

Sin una reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Luis Arturo Santiago Martínez, solicitó incorporarse como miembro permanente del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).Dijo tener conocimiento que ya fue aprobada su incorporación y ahora está a la espera de que sea llamado a la próxima reunión de trabajo, mientras tanto, dijo no tener vela en el entierro.De acuerdo con la referida Ley, el SEA está integrado por la Secretaría Ejecutiva, por el Comité de Coordinación y por el Comité de Participación Ciudadana (CPC).El artículo 10 señala que son miembros del Comité Coordinador del SEA:El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y los titulares del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría General del Estado (CGE), del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz.El artículo 16 refiere que el CPC está conformado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.La Ley no dispone la intervención del Congreso del Estado, a través del Diputado Presidente de la Comisión de Vigilancia, o en su caso del presidente de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.Para su incorporación se requiere necesariamente de una reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. En ese sentido, el legislador dijo que apenas solicitó su incorporación como miembro permanente del SEA.“No me han invitado, no tengo vela en el entierro. Apenas solicité mi incorporación como miembro permanente, hasta que lo aprueben. Yo sé que en la última sesión lo aprobaron, no me han convocado para una reunión, se supone que en el próximo Consejo ahí estaré yo”.Manifestó que es necesaria una restructuración en el SEA para quitarle la percepción de “elefante blanco”, donde miembros, que según son ciudadanos, nada más cobraban salarios pero no operaban.Rechazó que se pretenda “pintar de MORENA” al Sistema Estatal Anticorrupción, por el contrario, pueden participar para su ingreso los que quieran participar.La referida Ley señala que, para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador podrá invitar a los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Autónomos del Estado, otros entes públicos, así como a organizaciones de la sociedad civil, pero no incorporarlos como miembros permanentes.La única intervención del Congreso del Estado en el SEA es en lo relativo a la integración de una Comisión de Selección que hará la designación de los integrantes del CPC.