Aunque les represente un gasto extra, taxistas de Orizaba se protegen del COVID

Aunque les ha representado un gasto extra, taxistas de Orizaba tratan de protegerse ante el COVID-19 y con ello a sus usuarios y sus propias familias.



Joel Fernando Ayala Álvarez, de Taxi Plus del Valle de Orizaba, indicó que para todo el gremio hoy el tema es esa enfermedad, pues son un sector vulnerable al contagio debido al número de pasajeros que suben a sus unidades en el día.



Señaló que cuando suben a una persona no saben cuál es su estado de salud y no sólo por el coronavirus, sino por cualquier enfermedad, y si una persona estornuda a bordo no saben si tiene COVID-19 o influenza, por eso deben estar protegidos.



Mencionó que cualquier persona que se contagia es parte de una cadena, empezando por su familia, por sus amistades y sus clientes.



Agregó que en su caso compra gel antibacterial que da a sus clientes al abordar a su unidad, también les ofrece una toallita sanitizante para que la usen en sus brazos.



Cuando recibe dinero, agregó, lo pone también sobre esas toallitas para desinfectarlo y ya lo guardo, luego de lo cual se pone crema antibacterial en sus manos.



Al descender un usuario o usuarios rocía alcohol con un atomizador.



Mencionó que ha hecho todo un ritual de limpieza, pues los tapetes los limpia con cloro gel, las vestiduras con pinol.



Reconoció que es un gasto el que hace, pero lo ve como una protección para él y su familia.