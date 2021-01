Aunque lo desmintieron, empresario de Veracruz asegura tener acceso a vacuna rusa

Luego de que El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), encargado de la producción y distribución de la vacuna Sputnik V, rechazó que el empresario, Alejandro Cossío Hernández, comprara 2 millones de dosis, el veracruzano dijo que la compra se realizó a través de sus empresas ante una representación del laboratorio Gamaleya.



Aunque dijo que no polemizará sobre este tema, explicó que no compró los medicamentos de forma directa o personalmente, pues se trata de una gestión hecha en Estados Unidos a través de una de sus compañías.



Incluso aseveró que un millón 700 mil dosis ya están comprometidas con Gobiernos de los Estados y municipios, a la espera de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorice la distribución de la vacuna Sputnik V en México y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, emita el decreto que le permita al sector privado hacer la distribución y venta del fármaco.



Añadió que 2 alcaldes en concreto presentaron escritos y pidieron condiciones, quienes en forma responsable se han apuntado en la lista, afirmando que él vende equipo médico desde 1988: “Tengo la boca grande y la cola corta”.



“Lo que tengo y que está firmado en contratos en los Estados Unidos con mi empresa son estos 2 millones en un primer lote, los cuales puedo entregar sólo si el presidente (Andrés Manuel López Obrador) lanza el decreto y la COEPRIS autoriza la distribución, de otra forma no los podría traer”, subrayó.



Subrayó que la vacuna podría importarse desde el 3 de febrero y la comercialización podría iniciar en marzo tanto en México como en otros países, pues sus empresas operan en diversos países de Latinoamérica a excepción de Brasil.



Subrayó que no es momento de confrontaciones con las autoridades y no replicará ningún supuesto desmentido, pues cada minuto muere un mexicano por COVID-19 debido a la gravedad de la pandemia.



“Desconozco qué les moleste, lo único que puedo demostrar es que sí las tengo, que tengo los contratos y que si dejamos de hacer politiquería y hacemos lo que nos toca el día 3 de febrero puede llegar el primer embarque (...) El Gobierno ruso no le vendió a Alejandro Cossío, que quede claro, quien produce la vacuna es el laboratorio Gamaleya que tiene un contrato de carácter internacional con un holding ruso, que tiene una representación, yo firmé con el holding y con la representación y están todos los documentos avalados ante notarios y los contratos hechos”, sostuvo.



Añadió que espera que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emita el decreto para permitir la venta de vacunas antiCOVID por parte de la iniciativa privada y que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios avale su aplicación y distribución.



En entrevista con El Heraldo lamentó que haya funcionarios del Gobierno federal que pretendan desmentir la adquisición, en lugar de buscar la manera de obtener más dosis para su aplicación entre la población.



“El altísimo funcionario que se dedica en lugar de estar viendo cómo ayudar al presidente y se dedica a gastar dinero n llamadas a Rusia para andar pidiendo comunicados, debería sumarse al gran esfuerzo del presidente de la República y de los sonetos de miles de enfermeras, médicos, químicos y laboratoristas, esa es la gran convocatoria”.



Agregó que a los gobiernos estatales y municipales les ofrecen precios de 30 dólares por dosis y al sector privado de 33 dólares, es decir de entre 720 y 800 pesos por las 2 dosis en cada vacuna.