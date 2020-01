Aunque nadie lo acusa formalmente, IVES suspende a coach señalado de acoso

Luego de que por redes sociales un docente la Universidad IVES fuera señalado de supuestamente acosar a una menor de edad, la institución informó que, aunque no existe una queja formal, suspenderá provisionalmente a Carlos Arturo Shiraishi Ponce.



Cabe destacar que, por Internet, fueron filtradas presuntas conversaciones en las que el entrenador pide a una joven de 17 años que le mande fotografías íntimas, amenazándola con afectar su carrera deportiva.



Ante el caso, que trascendió hasta medios nacionales, el IVES aclara que sólo supo del hecho por los comentarios en redes sociales y se ignora la identidad de la víctima.



"No obstante, en cumplimiento a nuestras obligaciones institucionales, la Universidad ha procedido a iniciar el protocolo de actuación correspondiente, (...) tomando como medida preventiva la decisión de separar, de manera provisional y sin que ello implique presunción de culpabilidad, al C. Carlos Arturo Shiraishi Ponce de cualquier actividad docente”, informa en comunicado.



Asimismo, la Institución señala que se llevará el caso a las autoridades correspondientes.