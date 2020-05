El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la semana pasada se logró que Elektra cerrara sus tiendas, aun cuando por medio de una carta, directivos de la empresa le expusieron que no estaban de acuerdo con algunas medidas sanitarias aplicadas por la pandemia de coronavirus Covid-19.



“Se logró que las tiendas Elektra se cierren, fue una decisión de los directivos, me enviaron una carta explicando y cuestionando algunas medidas que se han tomado, son críticos, pero ejerciendo su derecho a disentir, deciden hacer caso y cerrar sus tiendas, dejar solo lo que es esencial como lo establece el decreto, es decir lo que se considera básico o indispensable”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario agradeció la actitud de las empresas que cumplen con más medidas sanitarias.



“Lo mismo en el caso de Coppel que ya está cumpliendo en mantener cerradas sus tiendas, esto ayuda bastante. No hubiésemos podido salir de esta pandemia, de esta crisis, si no se cuenta con el apoyo de la gente, y lo hicimos sin medidas coercitivas”.



El titular del Ejecutivo destacó que hace dos semanas cuando comenzó el “quién es quién” no cumplían el 13% de las empresas, mientras que la semana pasada bajo al 6% y ahora está en el 5%.



“Espero que la próxima semana siga reduciéndose el número de establecimientos que no cumplen el plan de emergencia sanitaria.



La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde expresó que el 95% de los negocios cumplen estas medidas y solo hay un 5% que se resiste a hacerlo.



Puso en ejemplo de Benotto en la Ciudad de México, que se resistió a la verificación y sus trabajadores dijeron que fueron escondidos, por lo que se presentó una denuncia por incumplimiento.



La funcionaria hizo un llamado a atender a las recomendaciones sanitarias y no poner en riesgo la salud de los trabajadores.