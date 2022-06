Aunque nos duela verlos llorar es por su bien, dicen padres sobre vacunación de niños

Entre gritos de: “¡Me voy a morir!”, “¡No quiero, mamá!”, “¡Ya déjenme que me duele!”, “¡Mejor mañana que me inyecten!”, “¡Yo soy valiente aunque llore!”, fue como inició esta mañana en el mercado Cerritos de Orizaba la vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad.Desde muy temprana hora, los padres de familia llegaron a este zoco con el propósito de que sus hijos fueran inmunizados, incluso hasta las 11:00 horas la hilera abarcaba tres cuadras.Los paterfamilias compartieron con alcalorpolitico.com que los maestros en muchos de los casos dieron todas las facilidades para que los pequeños no acudieran a clases, con tal de que los vacunaran. "Los profesores nos insistieron mucho en que acudiéramos con nuestros hijos, porque es necesario que estén vacunados, nos dieron las facilidades", expresó Maritza Luna, madre de familia.Por su parte, Eduardo Sánchez dijo que tanto él como su esposa estuvieron convencidos de vacunar a su menor de cinco años, pues es una protección. "Mi hijo sí lloró pero le expliqué que era necesario. Aunque nos duela ver llorar a nuestros hijos sabemos que es por su bien".Las reacciones de los menores de edad fueron diferentes, algunos lloraron e hicieron berrinche, otros sólo rodaron sus lágrimas por las mejillas y los menos se hacían valientes pues expresaban que serían como sus superhéroes que soportan grandes batallas.Lo cierto es que la respuesta de la población orizabeña fue buena y se espera que durante todo el día sigan llegando los padres, pues algunos decidieron acudir después de la jornada de clases que coincide con su horario de comida.