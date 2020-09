Aunque Orizaba está en semáforo naranja, insta Alcalde a seguirse protegiendo

"Todos somos positivos hasta que se demuestre lo contrario", esa es la forma en como se debe pensar en esta nueva normalidad, donde le virus del COVID-19 sigue presente, expresó el alcalde, Igor Rojí López.



En entrevista, la primera autoridad de Orizaba apuntó que esta frase la escuchó de un médico y es necesario que se aplique en la época actual.



"Nos tenemos que cuidar nosotros y cuidar a los demás, por eso debemos traer careta, cubrebocas, lentes y más".



El semáforo naranja, añadió, no significa que el virus ya se fue, sino que sigue entre nosotros, por ello la autoridad municipal hizo el llamado a la gente para que se quede en casa si no tiene necesidad de salir.



"Esto no se ha acabado, los adultos mayores tienen mayor riesgo, por eso es importante que tengamos las medidas. Si se abrieron espacios es para dar un poco de libertad para circular por la ciudad pero no para sentarse en el parque por horas".



Y es que durante los últimos tres días, se ha observado a mucha gente sentada en los parques de la ciudad pero no toda guarda la sana distancia, ni tiene cubrebocas; se observa un relajamiento en las medidas de prevención en gran parte de la población orizabeña.