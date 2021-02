Aunque perdió internas, por paridad una panista buscará diputación por Orizaba

Por cuestión de género, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN dio la candidatura a la diputación por Orizaba a la militante Ruby Márquez sobre otros 2 aspirantes, quienes aunque aparecían en la boleta oficialmente no participaron en las votaciones.



Sin embargo, durante el proceso interno de este partido en Orizaba, se reportó como ganador a Emmanuel Gómez García.



Por esta razón el aspirante a la candidatura a la diputación local del PAN en el distrito XX, Emmanuel Gómez García, pidió que el partido revalore la decisión que tomó al dar la candidatura por género en este distrito, pues los resultados de la votación interna reflejan que la militancia lo apoya a él.



Señaló que los resultados son sólo una victoria anunciada, pues se ratifica algo de lo que él se sentía seguro, que era el respaldo de sus compañeros de partido.



Indicó que es lamentable que haya quien sabe perder y que cuando vio que venía una derrota para él, exigió que hubiera un cambio de género en el municipio, cuando bien pudo renunciar, reconocer que la gente no estaba con él y hacerse a un lado.



Consideró que ni el PAN ni los militantes se merecían esto, pues con su voto refrendaron que quieren que el candidato sea alguien salido de las filas del partido, como él.



Comentó que jamás hubiera buscado la candidatura sin saber que tenía el respaldo de la militancia.



Gómez García mencionó que él se registró en tiempo y forma y todo el proceso lo llevó en forma correcta, pero un día y medio antes de la jornada interna se dijo que había un cambio de género.



Lamentó que se abandone a la militancia y sobre todo a cualquier aspirante, pues entonces cuál es la certeza que puede tener cualquier aspirante en un proceso si el partido lo puede tirar en cualquier momento.



Expresó su deseo que el PAN revalore esto y vea que hay una candidatura ganadora, pues así como ganó al interior, está convencido que lo hará afuera, pero si le dan la espalda a la militancia, las consecuencias las pagarán los candidatos de la coalición.



Cabe señalar que a pesar de que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN echó abajo la posibilidad de que un varón encabezara la candidatura a la diputación local por el distrito con cabecera en Orizaba, en un claro rechazo a esa decisión, la militancia votó por el actual regidor primero Gómez García.



El nombre del edil con licencia figuró en la boleta junto con el de Alejandro Zairick Morante y el Rubí Márquez porque sus nombres ya estaban impresos cuando la dirigencia tomó la decisión de que en este distrito encabezara una mujer.



Al realizar el conteo de votos en los diferentes centros de votación de los municipios que forman parte del distrito, el de Emmanuel encabezó la mayoría de las listas.



En los municipios, los votos quedaron como sigue: Atzacan: Emmanuel, 70; Zairick, uno; Rubí, 0. Ixtaczoquitlán: Emmanuel, 104; Zairick, 25; Rubí, 37. Fortín: Emmanuel, 23; Zairick, 40; Rubí 20. Orizaba;: Emmanuel 189; Zairick, 38, y Rubí 77.



Esto representa que el actual regidor orizabeño logró 386 votos, superado por mucho a Zairick Morante con 104, y la virtual candidata, Rubí Márquez.



Luis Edgar Herrera Cerón, militante del partido, consideró que este resultado implica que la militancia no acepta imposiciones y que la joven Márquez tendrá una labor titánica para convencer al panismo del distrito electoral 20 que hagan campaña con ella.



En cuanto a la planilla de regidores, ganó la encabezada por Antonio Roldán.