Aunque producción fue baja por sequía, no hay problema para atender demanda de azúcar

Aunque la producción de azúcar en el país fue baja debido a la sequía, no se tiene ningún problema para atender la demanda del mercado nacional, aseveró Adolfo Rosas Mina, dirigente de la Unión Local de Productores de la Caña de la CNPR en el ingenio “El Carmen”.



Destacó que a pesar de los problemas que se tuvieron en la reciente zafra, la producción fue de alrededor de 5.2 millones de toneladas, menor a lo esperado pero aun así no se tiene problema en cubrir la demanda del dulce en el país, que es de alrededor de 4.3 a 4.4 millones de toneladas.



Incluso, destacó, en el reciente ciclo se logró exportar arriba de un millón 300 mil toneladas, lo cual no se esperaba.



Agregó que el problema que siguen teniendo es el de la importación de la alta fructosa, el cual representa “una enfermedad para este sector”, por lo que se le sigue combatiendo, aunque a pasos lentos.



Rosas Mina señaló que los cañeros no sólo tienen la capacidad para atender el mercado interno, sino incluso exportar.



Indicó que debido a la baja en la producción el precio repuntó, aunque en la exportación no alcanzan un buen precio.



El dirigente de la CNPR en el ingenio "El Carmen" señaló que actualmente el azúcar está por arriba de los 800 pesos, aunque en la próxima reunión del Comité de Calidad de Producción Cañera se espera definir cómo quedará el karbe y que se cuente con números reales.