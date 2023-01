Aunque repunta COVID en Veracruz-Boca, Bomberos ya no hacen traslados

Durante el 2022 las atenciones que brindaron los Bomberos Conurbados fueron estadísticamente similares a las del año anterior, no hubo situaciones graves a atender en un total de 2 mil servicios, siendo los rescates de mascotas y en específico de “tlacuaches” los de mayor incidencia.De acuerdo con el presidente del Patronato de Bomberos Conurbados, Antonio Chedraui Bolado, incluso durante el mes de diciembre, los llamados de emergencia estuvieron tranquilos, sólo algunos incendios por malas instalaciones de arbolitos de Navidad.“Más de 2 mil servicios de emergencias, más de 700 atenciones hospitalarias, fueron más de mil 300 en servicios en los que refiere a bomberos, rescate de animales principalmente, fugas de gas, pastizales, todo lo que estadísticamente normal. Incluso en diciembre fuera del evento de ‘norte’ violento que tuvimos el resto del mes estuvo bastante tranquilo”, indicó.A decir del Chedraui Bolado, lo que sí ha incrementado en las últimas semanas son los casos de COVID-19, sin embargo, la corporación de Bomberos Conurbados ya no hacen este tipo de traslados porque sólo cuentan con 2 ambulancias.Aseguró que las llamadas que requieren el apoyo por cuadros de Coronavirus han repuntado pero son canalizados al Centro de Atención y Comando para que sean referidas a otros servicios de emergencias.“Hemos visto que en las últimas semanas se han incrementado, hemos recibido algunos pero se canalizan al C5, ya no estamos atendiendo servicios, en los casos de COVID, la mayoría tiene tiempo”.Señaló que tienen 2 ambulancias y 33 elementos de Bomberos y paramédicos, por lo cual deben priorizar las atenciones.