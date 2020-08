Aunque se presuman clases virtuales, no todos en Coatepec tienen Internet: Regidor

El regidor octavo del Ayuntamiento de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, aseguró que no todas las localidades del municipio cuentan con acceso a Internet, además de que hay familias que tampoco tienen dispositivos electrónicos.



Por ello, recriminó al Gobierno del Estado y Federal de “presumir” que las familias de México y Veracruz cuenten con todas las herramientas necesarias para las clases a distancia que apenas este lunes dieron inicio.



“Es una realidad y hay que decirlo, que aquí lo que va a sacar adelante esta situación como siempre es la unidad y el apoyo que podamos hacer entre autoridad, ciudadanía y comunidad estudiantil, me refiero a que es una realidad que no en todas las partes del municipio cuentan con este acceso que tanto se presume, o que tanto presume el Gobierno del Estado y Federal”, señaló.



Admitió que Coatepec tiene muchas localidades rurales en las que la población no tiene acceso a una antena que proporcione Internet, sin embargo, dijo que se trabajará para que a estos lugares llegue una educación de calidad.



"Los que estamos al frente de este Ayuntamiento y que hemos recorrido el municipio, hemos visto que tenemos muchísimas localidades rurales, las cuales ni siquiera tienen acceso a una antena, por eso hablo mucho del trabajo que hagamos como equipo y familia coatepecana".



“Estamos trabajando y viendo qué opciones o de qué manera podemos hacer y llevar este acceso a todos. El recurso económico es limitado, estamos en pláticas para poder tejer estas redes de apoyo y llevar esta calidad educativa”, concluyó.