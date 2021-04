Aunque se vacune a docentes, padres de Veracruz decidirán si hay regreso a clases

Al igual que en Campeche, el Gobierno federal no obligará a las autoridades educativas en Veracruz a retomar las clases presenciales, aunque se proyecta hacerlo en mayo próximo, una vez que concluya la vacunación contra el COVID-19 para el personal educativo.



El delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que tanto los docentes como los padres de familia tendrán la última palabra en este tema.



El funcionario federal aseguró que en Veracruz se busca retomar la estrategia de Campeche, que inicia clases este lunes, en donde sólo los planteles en los que se asume esta responsabilidad regresarán a las aulas.



“Nosotros estamos planteando que, al mantenerse en luz verde, hay que ir regresando a la nueva normalidad que vamos a vivir y que ya es factible regresar a clases presenciales.



“Con la libertad de que los padres van a decidir, como fue el caso de Campeche, si sus hijos regresan a la escuela o si tienen clases en línea, como se va a mantener la posibilidad”, dijo.



Huerta Ladrón de Guevara mencionó que las autoridades educativas federales y estatales también deben asumir su responsabilidad para que los planteles educativos estén en condiciones de comenzar con la llamada “nueva normalidad”.



“Para eso necesitamos que los maestros estén vacunados, que las escuelas tengan resuelto el agua; por eso el programa de La Escuela es Nuestra.



“También debe haber lavabos de manos a la entrada de un salón; los niños necesitan llevar las manos lavadas y cada un tiempo determinado salirse a lavar las manos, pero en algunos lados ni agua hay, por eso se tienen que resolver esos temas”, indicó.



Reiteró que en el caso de Campeche existe libertad de elegir entre padres y docentes, como también cada quien es libre de vacunarse o no vacunarse y de usar o no un cubrebocas.