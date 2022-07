Aunque sean de Ayuntamiento, camiones “Gallo” no deben dar servicio en Orizaba

Aunque los cinco camiones "Gallo" tengan placas propiedad del Ayuntamiento de Orizaba, estas son particulares y por lo tanto no pueden prestar el servicio de transporte público, así lo explicó el representante de taxistas Jairo Guarneros Sosa, quien agregó que las declaraciones del Alcalde, Juan Manuel Diez Francos, obedecen a falta de conocimiento en el tema.Es de recordar que el munícipe, dijo en entrevista que no tiene porqué pedirle permiso a la Secretaría de Seguridad Pública para circular y ofrecer el servicio, el cual hasta ahora no se está otorgando.En ese sentido Guarneros Sosa expresó: "Lo dicho por el Alcalde es generado por dos cuestiones, una por desconocimiento acerca de cómo funciona Transporte Público; lo otro es que muestra arrogancia, pues presume que por ser la primera autoridad puede hacer lo que se le venga en gana".Añadió que el mismo Diez ha asegurado que su tarea es observar la ley, pero no lo está haciendo así por lo menos en el caso del “Gallo”."Tienen placas, sí, pero estas son particulares, ninguna unidad de Transporte Público puede funcionar con placas particulares, esto es muy sabido; yo sí le recomiendo que su jurídico lea el Código Penal acerca del delito de prestar servicio de transporte sin la autorización de la autoridad facultada para ello. En el Estado, la única es el Gobierno del Estado que lo hace a través de la Secretaría de Seguridad Pública y esta mediante la Dirección de Transporte Público, la cual acepta o rechaza las solicitudes de concesiones para todas las modalidades, entre ellas la que pretende dar servicio en los camiones “Gallo”".