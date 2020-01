Aunque siempre intentan amedrentar, defenderemos la Cuenca de La Antigua: Activistas

Como parte de su lucha y resistencia ante proyectos de hidroeléctricas en la Cuenca de La Antigua, pobladores de Jalcomulco celebraron este día 6 años de la instalación del Campamento "Centinelas del Río", ubicado en el predio conocido como El Tamarindo.



Al respecto, el integrante del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres, Alejandro Gallardo, indicó que el municipio de Jalcomulco se ha mantenido firme para cuidar y defender la Cuenca a pesar de presiones de todo tipo y desde todos los ámbitos.



“Hay intento de amedrentar siempre, intentos de que no te lleguen los recursos que se tenían destinados y que te castiguen, ante todo eso, decimos la prioridad es el río”, detalló.



Entrevistado durante la conmemoración del 6 aniversario, dijo que por el momento se ha podido detener el proyecto de la empresa Odebrecht, sin embargo, aseguró que la lucha no se ha ganado y continúa, además de recalcar que existe una fila de empresas que quieren adueñarse del río.



“Estamos cumpliendo 6 años de esta clausura social que gracias a la unión de los pueblos desde Barranca Grande hasta la parte baja que es Salmoral y hoy estamos celebrando con personas desde el ámbito académico, asociaciones que gracias a la unión de fuerzas se pudo lograr detener por el momento este proyecto. Este es el único acceso que tiene la empresa Odebrecht, por eso el campamento para vigilar día y noche, es el corazón de la lucha y es un punto de convivencia. Es una lucha constante porque la amenaza ahí está”, abundó.



Recordó que con la instalación de presas, estarían en riesgo cerca de un millón de habitantes, además de la falta de agua que se sufriría.



“Jalcomulco ha sido solidario y ha dicho no a las presas, tenemos de lado al ejido y la alcaldía, le hemos pedido que no deje entrar esos proyectos hidroeléctricos y se ha tenido el apoyo. Pero Cuenca arriba hay más proyectos”, comentó.



Por ello, hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que se lleve a cabo una audiencia para explicarle la situación y que se tenga la certeza con un documento legal que evite la instalación de hidroeléctricas.



“Hemos pedido audiencia, nos confirman de recibido pero no hay ninguna fecha actual, vino un representante de ellos de la SEDESOL y siempre hemos pedido el acercamiento con él. Queremos explicarle bien, que no nos basta con decir no se va a hacer nada, queremos la certeza legal, que nos amparen”, concluyó.