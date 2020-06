Aunque ya puedan abrir, restaurantes de Boca del Río esperan turismo para salir de crisis

Aunque ya se les permite que abran a un 25 por ciento de su capacidad y con las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, los restaurantes de Boca del Río aún no espera una mejoría en su situación económica, debido a que no hay turismo de placer.



A decir del presidente de la Asociación de Restauranteros, Lorenzo Montalvo Iglesias, aunque la reactivación de algunos negocios por la “nueva normalidad” en Veracruz es una medida porque ya estaban desesperados ante la crisis y la falta de ingresos, hasta que se active el turismo se verá el repunte.



"El turismo que va a llegar en estos momentos va a ser el turismo de negocios que también es muy importante, pero se puede decir que nuestros principales socios son los que vienen el turismo de placer, a disfrutar de las playas, de las gastronomías", dijo.



Los restauranteros de Boca del Río, cabe destacar, no pararon al cien por ciento por la contingencia, no obstante, lo que se vende no alcanza para pagar las cuentas de cada de mes.



"Ya estábamos un poquito desesperados por la situación económica, el suministro de energía hay que pagarlo, los impuestos, esta pequeña reapertura, porque tampoco fueron los negocios los que cerraron al 100 por ciento".



Montalvo Iglesias, señaló que se han preparado para el regreso a las actividades,



"Tenemos cursos de capacitación virtuales, cómo se van a manejar los alimentos, cómo se debe de actuar, las medidas de higiene, la sana distancia", finalizó.