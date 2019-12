Austeridad no afectará a la seguridad en Orizaba; en 2020 contratarán más policías

Para el 2020 no se dejará de invertir en el rubro de seguridad, indicó el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, quien acotó que a pesar de los recortes que se prevén el Ayuntamiento decidió que incluso contratará más policías.



En entrevista acotó que Orizaba le apostará más a la seguridad, quizá se le reduzcan presupuesto a otras áreas pero esta que es básica no porque es una prioridad.



"En este momento la policía está contratando gente para subir de 295 elementos a 360, esa es la meta que nos ponemos para el 2020 y lleguemos a un elemento por cada 300 habitantes. Nos tratamos de apegar a las recomendaciones que nos han dado algunas visitas este año como gente de la embajada de Estados Unidos y de la Fundación Baltazar Garzón".



También, indicó, se considera poderle aumentar un poco al salario que perciben los uniformados. De hecho recordó que ganan 13 mil 500 pesos mensuales los policías municipales. "El proceso de selección no va tan lento, lo que pasa es que no mucha gente quiere ser policía. Sí estamos pidiendo requisitos como mínimo preparatoria; de los 20 que ya recibimos cuatro tienen licenciatura, no nos estamos quedando ya solo con preparatoria sino que ya hay profesionistas".



Apuntó que también están en espera de poder acceder a recursos del FORTASEG, pero eso lo sabrán hasta el 27 o 28 de diciembre. "Tenemos altas posibilidades de poder acceder a estos recursos, pero como te digo tenemos que esperar a esas fechas para saber".