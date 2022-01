Un auto cayó la tarde noche de este martes en un desnivel del estacionamiento de Plaza Américas, luego de que conductor realizara una mala maniobra, no hubo lesionados y los daños solo fueron al vehículo.Los hechos ocurrieron cuando al parecer el conductor de un auto Chevrolet color negro realizaba una maniobra echándose de reversa, pero no midió la distancia y se paso derecho cayendo en el desnivel donde está la entrada y salida del estacionamiento.Vigilantes del estacionamiento reportaron que no hubo lesionados, solo los daños ocasionados al automóvil que serán valorados por su propietario.Esperaban una grúa que enviaría la aseguradora del auto para ser retirado del lugar.