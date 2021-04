Auto choca a motopatrullero que acudía a llamado de auxilio, en Coatzacoalcos

Un motopatrullero fue atropellado la madrugada de este martes cuando acudía a un llamado de un presunto asalto en un local al interior de Chedraui 1 de Coatzacoalcos.



Los hechos ocurrieron cuando los motopatrulleros de la Policía Municipal recibieron la alerta de C4 sobre un asalto al interior de la mencionada tienda y de inmediato acudieron al llamado y se desplazaron sobre la avenida Independencia de sur a norte.



Sin embargo, al llegar a Revolución no se detuvieron en el semáforo pues traían las sirenas activadas.



En ese lugar, un auto Malibú que venía de oriente a poniente sobre Revolución no se percató de la presencia de los elementos policiacos y arrancó al ponerse el semáforo verde e impactó al motociclista.



Cabe mencionar que este conductor traía la música en alto volumen y con las ventanas arriba, por lo que presuntamente no escuchó la sirena de las patrullas.



El uniformado resultó lesionado y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, mientras que el conductor del Malibú fue detenido y presentado en la delegación de Tránsito del Estado para deslindar responsabilidades.