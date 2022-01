Auto choca con Policía Municipal, en el centro de Veracruz Puerto

En céntricas calles de la ciudad de Veracruz ocurrió un accidente vial entre una patrulla de la Policía Municipal y un carro particular tipo Aveo, dejando severos daños materiales y caos vial, generando la presencia de Agentes de Tránsito Municipal y Policías.Percance ocurrido este lunes en el cruce de la avenida Francisco I. Madero y la calle de Gutiérrez Zamora en la colonia Centro.Los involucraos fueron un automóvil marca Chevrolet tipo Aveo, cuyo operador iba por la calle de Gutiérrez Zamora y al cruce con la avenida no hizo alto total, colisionando contra el frente de una patrulla de la Policía Municipal, número P122.Al parecer el conductor de la unidad, tipo Aveo, iba distraído y no hizo alto total, dejando severos daños materiales. Ambas unidades quedaron tapando la circulación en esa intersección.Para fortuna de los involucrados no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales.Otros patrulleros de la Policía Municipal y Naval acudieron a brindar apoyo en el sitio del accidente, al tiempo que los oficiales peritos de Tránsito Municipal de Veracruz recabaron la información para el parte de accidente.Los ocupantes de la patrulla colisionada afirmaron a los peritos que ellos trataron de evitar el golpe pero les fue imposible.