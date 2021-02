Auto se pasa la luz del semáforo e impacta camioneta, en Veracruz puerto

Una camioneta Nissan fue impactada por un automóvil tipo Vento, en el cruce de la avenida Flores Magón y Tuero Molina, en el puerto de Veracruz, movilizándose personal de la Cruz Roja, Policías y agentes de Tránsito Municipal.



Esto se presentó la tarde de este sábado en el citado cruce, de la colonia Ignacio Zaragoza, donde se vieron inmiscuidos un carro marca Volkswagen, tipo Vento de color gris, guiado por Felipe Cruz C., quien iba por Tuero Molina y al cruce con la avenida, no respetó la luz del semáforo e impactó por un costado a una camioneta, marca Nissan, tipo X-Trail, de color rojo, tripulada por María de Jesús C. Hernández.



Por el fuerte golpe ambas unidades acabaron con severos daños materiales, reportando los testigos al teléfono de emergencia del 911. La zona fue asegurada por Policías Estatales, Navales y Agentes de Tránsito Municipal de Veracruz.



Los involucrados en el percance fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, los cuales les brindaron los primeros auxilios.



Finalmente fueron los oficiales peritos de Tránsito Municipal los encargados de recabar la información para elaborar el parte de accidente y deslindar responsabilidades.