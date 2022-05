Autobús arrolla y quita la vida a sujeto en condición de calle, en Veracruz Puerto

Un hombre fue atropellado y perdió la vida a las afueras del complejo de la Cruz Roja delegación Veracruz, sobre la avenida Salvador Díaz Mirón.Fue arrollado por un autobús urbano de la ruta Lagos de Puente Moreno, dándose a la fuga el operador. Al parecer la víctima era una persona en condición de calle y era perseguido por unas personas que le pegaron por presuntamente robarse unos billetes. Al momento del percance, en el carril contrario hubo otro accidente por alcance.Esto se dio la tarde de este miércoles en el carril de sur a norte de la citada avenida en el fraccionamiento Moderno del puerto de Veracruz.Los primeros reportes que hicieron testigos al teléfono de emergencia del 911, indicaban que un hombre acababa de ser atropellado por un urbano y había perdido la vida, pues una de las llantas le pasó por la cabeza.El camión, con número económico 1333, fue abandonado en el punto por el operador que optó por darse a la fuga para no ser detenido.Al punto se aproximaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso del individuo.Luego acudieron elementos de la Policía Estatal, Naval y Municipal para tomar conocimiento y acordonar la zona.Se pidió la presencia de las autoridades ministeriales y se procedió a tapar el cuerpo con unas sábanas azules desechables, también se colocaron piedras y una reja de plástico para que no quedara al descubierto el cadáver.La versión que se maneja con relación a lo sucedido era que el finado iba huyendo, pues acababa de arrebatar dinero a otro hombre bajo el pretexto de que tenía un familiar internado, ya que se dedicaba a pedir a la gente que camina en los alrededores de la Cruz Roja. El agraviado y otro sujeto le pegaron y lo echaron al camellón.Otras personas lo siguieron y el sujeto atravesó la avenida sin precaución alguna, generando que los carros se pararan de golpe en el primer carril, pero en el segundo carril iba el urbano que no logró frenarse y terminó atropellándolo.Al momento del accidente, en el carril contrario de norte a sur en la avenida Salvador Díaz Mirón, hubo otro accidente por alcance, pues los conductores iban distraídos por ver el cuerpo del hombre atropellado.Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial se apersonaron para realizar las diligencias del caso, asegurar indicios y proceder con el levantamiento del cuerpo de la persona.El cadáver fue trasladado al Forense en calidad de no identificado. Se comentó que estaba en aparente condición de calle, por lo que se espera que comparezcan los familiares para identificar y reclamar el cuerpo.Por su parte, los oficiales peritos de Tránsito y Vialidad Municipal de Veracruz recabaron la información para elaborar el parte de accidente y turnarlo junto con el autobús ante la fiscalía investigadora.